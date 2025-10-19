Presidenti Trump priti Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të premten në Shtëpinë e Bardhë, pjesë e një përpjekjeje të ripërtërirë për t’i dhënë fund luftës më shumë se trevjeçare të Rusisë në Ukrainë.
Trump, duke u ndjerë fitimtar pas sigurimit të një armëpushimi në Lindjen e Mesme, projektoi optimizëm për përfundimin e luftës që dikur shpalli se mund ta zgjidhte brenda një dite.
“Unë jam presidenti ndërmjetës dhe po ndërmjetësoj një situatë jo të lehtë”, tha Trump.
Takimi, i mbajtur si një drekë pune me Trumpin dhe Zelenskyn të ulur përballë njëri-tjetrit, fillimisht u zhvillua para shtypit pa ndonjë shpërthim të madh midis të dyja palëve. Ky ishte me shumë mundësi një lehtësim i mirëpritur pasi një takim në Zyrën Ovale në shkurt u përshkallëzua në një grindje me të bërtitura midis Trumpit, Zëvendëspresidentit Vance dhe Zelenskyt.
Por, ndërsa Trump më parë shprehu zhgënjim në rritje për Presidentin rus Vladimir Putin dhe besimin se Ukraina mund të rifitonte të gjithë territorin e pushtuar nga Rusia, ai e zbuti qëndrimin e tij të premten.
Gjatë takimit, presidenti amerikan thuhet se i kërkoi udhëheqësit ukrainas të pranonte kushtet e Rusisë për t’i dhënë fund luftës, duke paralajmëruar se Putin kishte deklaruar se do ta “shkatërronte” Ukrainën nëse nuk i pranonte.
Financial Times raporton se takimi përshkallëzoi vazhdimisht në “debate të tërbuara”.
Sipas burimeve, Trump hodhi tutje hartat e vijës së frontit në Ukrainë dhe këmbënguli që Zelensky t’ia dorëzonte të gjithë Donbasin Putinit dhe përsëriti pikat kryesore të ngritura nga udhëheqësi rus në bisedën e tyre një ditë më parë.
Leave a Reply