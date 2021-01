Dy ditë para inaugurimit të demokratit Joe Biden si presidenti i 46-të i Shteteve të Bashkuara, Presidenti në largim Donald Trump ka vendosur të heqë ndalimin e hyrjes për udhëtarët nga Zona Shengen, Irlanda, si dhe Mbretëria e Bashkuar, e vendosur në pranverë vitin e kaluar.

Vendimi është njoftuar nga Shtëpia e Bardhë, e cila shpjegon se Presidenti Trump ka nënshkruar një deklaratë të re duke hequr kufizimet e hyrjes për udhëtarët që vijnë nga 28 vendet e Evropës.

“Duke kuptuar që natyra e kërcënimit të paraqitur nga COVID‑19 do të evoluonte me kalimin e kohës, unë drejtova Sekretarin e Shëndetësisë dhe Shërbimet Njerëzore të më bënin rekomandime në lidhje me vazhdimin, modifikimin ose ndërprerjen e kufizimeve që unë kisha vendosur më parë”, thekson Presidenti Trump në shpalljen e botuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë.

Deklarata shpjegon më tej se më 12 janar 2021, Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) lëshuan një urdhër, duke detyruar të gjithë udhëtarët që mbërrinin në SHBA nëpërmjet linjave ajrore të paraqisnin prova të testit negativ COVID-19 ose prova se ishin shëruar nga COVID- 19, duke filluar nga 26 janari.

Sipas Trump, Sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore i ka shpjeguar atij se kërkesa për rezultate negative të testit COVID-19 dhe prova e infektimit në të kaluarën do të parandalojë ardhjen e pasagjerëve të prekur nëpërmjet rrugëve ajore në Shtetet e Bashkuara.

“Nisur nga kjo, Sekretari më ka këshilluar që të heq kufizimet e zbatueshme për Zonën Shengen, Mbretërinë e Bashkuar, Republikën e Irlandës dhe Republikën Federale të Brazilit, ndërsa ka lënë në vend kufizimet e zbatueshme për Republikën Popullore të Kinës dhe Republikën Islamike të Iranit”, vëren Trump, duke theksuar më tej se ai ka vendosur të zbatojë këshillat e Sekretarit dhe të heqë ndalimin e hyrjes për udhëtarët nga Zona Shengen, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar, duke qenë se ata janë në përputhje me kërkesat e hyrjes.

Duke u kthyer më 11 Mars, Donald Trump nënshkroi një shpallje që ndalon udhëtarët nga 26 shtetet anëtare të Zonës Shengen të hyjnë në territorin e Shteteve të Bashkuara, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë zyrtarisht e quajti COVID-19 një pandemi.

Menjëherë më pas, në mes të numrit në rritje të rasteve me COVID-19, Presidenti Trump nënshkroi një tjetër shpallje, duke kufizuar hyrjen në SHBA për udhëtarët nga Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda.

Në atë kohë, ndalimet e udhëtimit u kritikuan nga shumë, duke përfshirë zyrtarë të BE-së, të cilët më vonë mbyllën kufijtë e jashtëm të Zonës Shengen, duke ndaluar kështu hyrjen e udhëtarëve amerikanë dhe të gjithë udhëtarëve të vendeve të treta në BE dhe territorin Shengen.

Pas njoftimit, Jen Psaki, sekretari për shtyp i Shtëpisë së Bardhë për Presidentin e zgjedhur Joe Biden, tha se tani nuk është koha për të hequr kufizimet në udhëtimet ndërkombëtare, duke përmendur përkeqësimin e pandemisë dhe variantet më ngjitëse të virusit.

“Me këshillën e ekipit tonë mjekësor, Administrata nuk ka ndërmend të heqë këto kufizime në 26 janar. Në fakt, ne planifikojmë të forcojmë masat e shëndetit publik rreth udhëtimeve ndërkombëtare në mënyrë që të zbusim më tej përhapjen e COVID-19”, shkroi Psaki në “Twitter”.

