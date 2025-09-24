Mospëlqimi i Donald Trump për Joe Biden është i njohur në të gjithë botën, dhe ai nuk hezitoi ta akuzonte ish-presidentin amerikan në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork dje…megjithëse referenca ishte jashtë teme.
Megjithatë, sot Trump “i dha fund”, teksa zbuloi nëpërmjet videos portretet e të gjithë presidentëve në historinë e SHBA-së, të cilat titullohen “Turneu i Lavdisë së Presidentëve”, megjithatë, kur kamera u përqendrua në vendin ku duhet të ishte fotografia e Joe Biden në murin e Shtëpisë së Bardhë, aty kishte vetëm firmën e Biden me…një firmë automatike.
Kujtohet se Trump kishte denoncuar favoret që Joe Biden u dha – pak para se të linte pozicionin e tij – ligjvënësve dhe stafit të komitetit të kongresit që hetoi trazirat në Capitol Hill më 6 janar 2021. “Biden nënshkroi me një nënshkrim automatik. Në thelb, ai as nuk i nënshkroi ato, ai nuk dinte asgjë për to”, kishte shkruar Trump në atë kohë në një postim.
Sot, asistentja speciale dhe këshilltarja e komunikimit e presidentit, Margo Martin, ndau videon, duke deklaruar: “Shëtitorja Presidenciale e Famës ka mbërritur në Kolonadën e Krahut Perëndimor”.
Imazhi i zgjedhur për një ish-president, megjithatë, konkretisht Joe Biden, ishte një…nënshkrim automatik.
Trump qershorin e kaluar urdhëroi një hetim mbi veprimet e Bidenit dhe përdorimin e nënshkrimit automatik. Biden më pas hodhi poshtë sugjerimet në memorandumin e Trump, duke thënë në një deklaratë: “Më lejoni të jem i qartë: Unë i mora vendimet gjatë presidencës sime. Unë mora vendimet për faljet, urdhrat ekzekutivë, legjislacionin dhe shpalljet. Çdo sugjerim se nuk e kam bërë unë, është qesharak dhe i rremë.”
