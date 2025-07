Presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva ka thyer heshtjen.

Ai ka sulmuar Donald Trump pasi Presidenti amerikan po shqyrton mundësinë për të ndaluar shtetasit brazilianë të marrin pjesë në Kupën e Botës që mbahet vitin e ardhshëm.

Brenda më pak se 12 muajsh, SHBA do të jetë mikpritëse e 48 kombëtareve të futbollit që do të garojnë për trofeun e Kupës së Botës, bashkë me bashkë-organizatorët Meksikë dhe Kanada.

Megjithëse SHBA ka deklaruar se “mezi pret të mirëpresë tifozë futbolli nga e gjithë bota”, pjesëmarrja e tifozëve të një kombëtareje të madhe është vënë në dyshim.

Gazetari Lourival Sant’Anna ka raportuar se kufizimet për viza për qytetarët brazilianë tashmë kanë filluar të zbatohen, përpara një vizite të senatorëve brazilianë në Uashington këtë javë.

Megjithëse nuk e ka komentuar drejtpërdrejt raportin e CNN, Lula kritikoi presionin ekonomik të vazhdueshëm të Trump ndaj Brazilit në një intervistë për The New York Times.

“Nuk ka arsye për frikë,” tha Lula.

“Jam i shqetësuar, natyrisht, sepse kemi interesa ekonomikë, politikë, teknologjikë.

“Por në asnjë moment Brazili nuk do të negociojë sikur të ishte një vend i vogël përballë një të madhi. Brazili do të negociojë si një vend sovran.”

Presidenti brazilian gjithashtu nënkuptoi se zyrtarët e tij janë të gatshëm të negociojnë me administratën Trump lidhur me çështjet aktuale:

“Në politikën mes dy shteteve, vullneti i asnjërës palë nuk duhet të mbizotërojë.

“Gjithmonë duhet të gjendet një mes. Kjo nuk arrihet duke fryrë gjoksin e duke bërtitur për gjëra që nuk mund t’i realizosh, por as duke ulur kokën e duke thënë ‘amin’ për çdo gjë që duan Shtetet e Bashkuara,” shtoi ai.

Cilat vende të tjera janë ndaluar nga Kupa e Botës?

Në qershor, Trump nënshkroi një urdhër që ndalon udhëtimin drejt SHBA-së nga disa vende, që do të thotë se qytetarët e atyre vendeve nuk mund të hyjnë në territorin amerikan për një kohë të pacaktuar.

Një nga vendet e prekura është Irani, i cili ishte skuadra e dytë që u kualifikua për Kupën e Botës 2026, në muajin mars.

Megjithatë, për momentin, kombëtarja iraniane do të lejohet të hyjë në SHBA verën e ardhshme, por tifozët – dhe ndoshta edhe media iraniane – jo.