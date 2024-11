Presidenti Joe Biden ka mbajtur fjalimin e tij të pas zgjedhjeve, ku foli për tranzicionin e pushtetit te presidenti i ri Donald Trump, i cili, sipas tij, do të jetë i qetë dhe pa probleme.

Nga Shtëpia e Bardhë, ai shtoi se kishte zhvilluar një telefonatë me ish-rivalin e tij, ku e kishte uruar për fitoren dhe mandatin e dytë si president i SHBA-ve.

“Dje fola me presidentin e zgjedhur Trump për ta uruar për fitoren e tij dhe e sigurova se e drejtoj të gjithë administratën time që të punojë me ekipin e tij për të siguruar një tranzicion paqësor dhe të rregullt. Kjo është ajo që meriton populli amerikan”, tha Biden.

Duke tundur kokën ndaj këmbënguljes së pabazë të Donald Trump se ai humbi nga manipulimi zgjedhjet e vitit 2020, Joe Biden tha se shpreson që rizgjedhja e Trump të martën t’i shuajë dyshimet për drejtësinë e zgjedhjeve në SHBA.

“Diçka për të shpresuar se mund të bëjmë, pavarësisht se për kë keni votuar, është ta shohim njëri-tjetrin jo si kundërshtarë, por si amerikanë të tjerë. Shpresoj gjithashtu që të mund t’i japim fund pyetjes për integritetin e sistemit zgjedhor amerikan. Është e ndershme, është e drejtë dhe transparente dhe mund t’i besohet, fitohet ose humbet”, tha Biden.

Gjatë fjalës së tij, presidenti pati një falënderim edhe për punonjësit e zgjedhjeve, të cilët sipas tij, me këto zgjedhje treguan se meritojnë respekt.

“Unë gjithashtu shpresoj se ne mund të rivendosim respektin për të gjithë punonjësit tanë të zgjedhjeve që u lodhën. Në fillim, ne duhet t’i falënderojmë ata. Falënderojini ata për stafin e vendeve të votimit, numërimin e votave, mbrojtjen e vetë integritetit të zgjedhjeve. Shumë prej tyre janë vullnetarë që e bëjnë këtë thjesht nga dashuria për vendin e tyre. Dhe, siç bënë ata, siç bënë detyrën e tyre si qytetarë, unë do të bëj detyrën time si president. Unë do të përmbush betimin tim dhe do të respektoj kushtetutën. Më 20 janar, ne do të kemi një transferim paqësor të pushtetit këtu në Amerikë”, tha Biden.