Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump mbajti konferencën e parë për shtyp të martën që kur Kongresi vërtetoi fitoren e tij në zgjedhje. Ai ka thënë se do vendosë tarifa “shumë të larta” ndaj Danimarkës nëse ajo i reziston përpjekjeve të tij për të marrë kontrollin e Groenlandës.

I pyetur të martën nëse ai do të përjashtonte përdorimin e forcës ushtarake ose ekonomike për të marrë kontrollin e ishullit me rëndësi strategjike, ai tha: “Jo, nuk mund t’ju siguroj për asnjërën nga këto dy opsione”. “Mund ta them këtë, territoret na duhen për sigurinë ekonomike”, tha ai. Trump deklaroi se kërkon edhe kontrollin e Kanalit të Panamasë.

Deklaratat e Trump erdhën pasi djali i tij, Donald Trump Jr, vizitoi Groenlandën në të njëjtën ditë. Përpara se të mbërrinte në kryeqytetin Nuuk, Trump Jr tha se po shkonte në një “udhëtim personal ditor” për të biseduar me njerëzit dhe nuk kishte planifikuar takime me zyrtarë qeveritarë.

Kur u pyet për vizitën e Trump Jr në Groenlandë, kryeministrja daneze Mette Frederiksen tha për TV danez se “Groenlanda u përket Groenlandezëve” dhe se vetëm popullsia lokale mund të përcaktojë të ardhmen e tyre.

Ajo u shpreh se “Groenlanda nuk është në shitje”, por theksoi se Danimarka kishte nevojë për një bashkëpunim shumë të ngushtë me SHBA-në, një aleat i ngushtë i NATO-s.