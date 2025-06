Elon Musk ka shpërndarë një postim ku kërkohet që Presidenti Trump të shkarkohet.

Një përdorues në platformën X publikoi një postim duke sugjeruar se Musk do të “fitonte” përplasjen me Trump dhe rekomandoi që “Trump duhet të shkarkohet dhe JD Vance ta zëvendësojë atë.”

Musk e citoi postimin dhe tha: “Po”.

Por si erdhi deri në këtë pikë marrëdhënia e Trump me Musk?

30 prill: Musk ulet me gazetarët dhe përshkruan një marrëdhënie të ngushtë dhe të ngrohtë me Presidentin Trump.

“Besoj se jemi miq të mirë, dhe kur jemi në Air Force One ose Marine One, ai më thotë: ‘Do të rrish sonte?’ Dhe unë i them: ‘Po’,” tha Musk.

Ai shtoi se ka fjetur disa herë në Dhomën Lincoln në Shtëpinë e Bardhë. Sipas tij, Trump e ka telefonuar një natë vonë për t’i thënë që të merrte akullore nga kuzhina, dhe Musk ka rrëfyer se hëngri një kuti të tërë me Häagen-Dazs karamel.

27 maj: Elon Musk shprehet se është “i zhgënjyer” nga ligji i ri “i madh, i bukur” i Presidentit Trump, i cili sapo është miratuar nga Dhoma e Përfaqësuesve dhe përfshin ulje të mëdha taksash si dhe rritje të shpenzimeve për imigracionin dhe mbrojtjen.

“U zhgënjeva kur pashë ligjin për shpenzime masive, që në fakt rrit deficitin buxhetor dhe e minon punën që po bën ekipi DOGE,” tha Musk për CBS.

28 maj: Musk njofton se po tërhiqet nga DOGE, nisma qeveritare për uljen e shpenzimeve. CEO i Tesla-s tha se kjo përputhej me përfundimin e periudhës 130-ditore si punonjës i veçantë i qeverisë.

“Me përfundimin e periudhës sime si punonjës i veçantë i qeverisë, dua të falënderoj Presidentin @realDonaldTrump për mundësinë për të reduktuar shpenzimet e panevojshme,” shkroi ai në X. “Misioni @DOGE do të forcohet me kohën dhe do të bëhet mënyrë jetese në të gjithë qeverinë.”

30 maj: Presidenti Trump i dhuron Elon Musk një çelës të artë të Shtëpisë së Bardhë si dhuratë ndarjeje nga detyra për kohën e tij në krye të Departamentit të Efiçencës Qeveritare, duke i thënë se “nuk po largohet vërtetë” dhe e falënderon për shërbimin e tij.

31 maj: Trump tërheq kandidaturën e Jared Isaacman, një aleat i ngushtë i Musk, për të drejtuar NASA-n. Musk raportohet se ishte i pakënaqur me vendimin.

“Është e rrallë të gjesh dikë kaq të aftë dhe zemërmirë,” shkroi Musk për Isaacman në X.

3 qershor: Musk rrit kritikat ndaj “ligjit të madh, të bukur”, duke e quajtur një “përdhosje të neveritshme”.

Në një seri me pothuajse një duzinë postimesh, Musk u tha anëtarëve të Dhomës që votuan për ligjin: “E dini që keni gabuar.”

Ai gjithashtu sugjeroi se mund të japë donacione për të rrëzuar nga pushteti përfaqësuesit që mbështetën ligjin. “Në nëntorin e ardhshëm, do t’i largojmë të gjithë politikanët që tradhtuan popullin amerikan,” shkroi ai.

5 qershor: Armiqësia mes Musk dhe Trump del hapur dhe tejkalon çështjet e axhendës legjislative.

“Jam shumë i zhgënjyer nga Eloni,” tha Trump në Zyrën Ovale. “E kam ndihmuar shumë Elonin.”