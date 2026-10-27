Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi të martën se do të respektojë rezultatin e zgjedhjeve të mesit të mandatit, me kusht që ato të zhvillohen në mënyrë të ndershme.
“Do ta bëj, nëse janë zgjedhje të ndershme, po”, u tha Trump gazetarëve, kur u pyet nëse do t’i pranonte rezultatet pavarësisht se cili do të ishte përfundimi i garës.
Deklarata vjen në një kohë kur presidenti ka vënë vazhdimisht në pikëpyetje integritetin e procesit zgjedhor dhe ka ndërmarrë hapa për të zgjeruar rolin e qeverisë federale në mbikëqyrjen e zgjedhjeve, të cilat administrohen kryesisht nga shtetet.
Javën e kaluar, Trump deklaroi se kishte udhëzuar Departamentin e Drejtësisë të përgatiste një padi paraprake kundër certifikimit të garës për Senatin në Alaskë, në rast se kandidati republikan humbiste.
Ndërkohë, presidenti komentoi edhe mundësinë që demokratët të fitojnë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve në zgjedhjet e ardhshme. Ai theksoi se, edhe në një skenar të tillë, do të ruante të drejtën e vetos ndaj legjislacionit të miratuar nga Kongresi.
“Shikoni, unë kam një veto të fortë. Shpresoj që të mos jetë kështu, por nëse është kështu, kjo ka ndodhur më parë me shumë presidentë. Kur ke veto të fortë, përfundon duke arritur marrëveshje”, deklaroi Trump.
Zgjedhjet e mesit të mandatit janë të rëndësishme për balancat politike në Shtetet e Bashkuara, pasi përcaktojnë përbërjen e Kongresit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në aftësinë e presidentit për të zbatuar programin e tij politik.
The post Trump: Do ta pranoj rezultatin e zgjedhjeve të mesit të mandatit, nëse janë të ndershme appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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