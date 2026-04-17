Shtetet e Bashkuara bëjnë me dije se bllokada detare amerikane në Ngushticën e Hormuzit do të mbetet akoma në fuqi.
Është presidenti amerikan Donald Trump i cili me anë të një njoftimi në rrjetet sociale se Ngushtica e Hormuzit është rihapur, por sqaroi se bllokada aktuale detare amerikane do të mbetet në fuqi “derisa transaksioni ynë me Iranin të jetë 100% i plotë”.
“Ky proces duhet të shkojë shumë shpejt, pasi shumica e pikave janë negociuar tashmë”, shkroi Trump në një postim me shkronja kapitale në platformën e tij Truth Social të premten.
Negociatori kryesor Pakistani ka intensifikuar përpjekjet ditët e fundit për të siguruar një raund të ri bisedimesh paqeje, pasi ai i fundit përfundoi në Islamabad gjatë fundjavës pa asnjë marrëveshje. Presidenti tha të enjten se do të merrte në konsideratë udhëtimin në Pakistan për të nënshkruar një marrëveshje paqeje nëse SHBA-të dhe Irani arrijnë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.
“Do të shkoja në Pakistan”, u tha ai gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
“Nëse marrëveshja nënshkruhet në Islamabad, mund të shkoj”. Ai shtoi: “Ata duan që unë të shkoj”, përfundoi Trump.
