Presidenti amerikan, Donald Trump, dhe homologu ukrainas, Volodymyr Zelensky, janë fotografuar duke zhvilluar një bisedë kokë më kokë në Vatikan, para nisjes së ceremonisë së varrimit të Papa Françeskut, ku morën pjesë të dy.

Fotografitë u publikuan nga zyra e shtypit të Zelensky-t, ndërsa nuk janë bërë të ditura detajet e bisedës së shkurtër.

Të premten, para se të nisej për në Vatikan, Trump, tha se arritja e një marrëveshjeje paqeje për luftën në Ukrainë ishte shumë pranë. “Gjërat po shkojnë mirë dhe mendoj se në fund do të arrijmë shumë marrëveshje të mira, përfshi edhe marrëveshje për tarifat dhe tregtinë”, tha Trump.

“Do ta pasurojmë vendin tonë, por do të përpiqemi që ta nxjerrim nga lufta dhe të mund të shpëtojmë 5000 njerëz në javë, ky është synimi im. Dua të them, 5000 djem të rinj. Shumica e tyre janë ukrainas, rusë. Janë 5000 djem të rinj ukrainas dhe rusë dhe ky do të ishte një nder i madh nëse ia dal. Mendoj se jemi shumë pranë”, shtoi Trump.