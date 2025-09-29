Trump dhe Netanyahu dakordësi të planit të ri të paqes të SHBA-ve për Gazën, thirrje Hamasit ta pranojë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, së bashku me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, kanë rënë dakord për planin e ri të paqes së SHBA-ve për Gazën.
Ky plan, është i përbërë prej 20 pikash.
-Gaza do të bëhet një zonë e demilitarizuar, e lirë nga terrori, që nuk paraqet kërcënim për fqinjët e saj.
-Gaza do të rindërtohet për të mirën e popullit të Gazës, të cilët kanë vuajtur më shumë se mjaftueshëm.
-Nëse të dyja palët bien dakord për këtë propozim, lufta do të përfundojë menjëherë. Forcat izraelite do të tërhiqen deri në vijën e rënë dakord për t’u përgatitur për lirimin e pengjeve. Gjatë kësaj kohe, të gjitha operacionet ushtarake, përfshirë bombardimet ajrore dhe artilerike, do të pezullohen, dhe vijat e frontit do të mbeten të ngrira derisa të plotësohen kushtet për një tërheqje të plotë dhe të fazuar.
-Brenda 72 orëve nga momenti që Izraeli pranon publikisht këtë marrëveshje, të gjithë pengjet, të gjallë dhe të vdekur, do të kthehen.
-Pasi të gjithë pengjet të lirohen, Izraeli do të lirojë 250 të dënuar me burgim të përjetshëm plus 1700 banorë të Gazës të arrestuar pas 7 tetorit 2023, përfshirë të gjitha gratë dhe fëmijët e arrestuar në atë kontekst. Për çdo peng izraelit të vrarë, Izraeli do të kthejë trupat e 15 banorëve të Gazës të vrarë.
-Pasi të gjithë pengjet të kthehen, anëtarët e Hamasit që angazhohen për bashkëjetesë paqësore dhe dorëzimin e armëve të tyre do të përfitojnë amnisti. Anëtarët e Hamasit që dëshirojnë të largohen nga Gaza do të kenë kalim të sigurt drejt vendeve pritëse.
-Me pranimin e kësaj marrëveshjeje, ndihma e plotë do të dërgohet menjëherë në Rripin e Gazës. Minimalisht, sasia e ndihmës do të jetë në përputhje me atë të përfshirë në marrëveshjen e 19 janarit 2025, që lidhej me ndihmën humanitare, duke përfshirë rehabilitimin e infrastrukturës (ujë, energji elektrike, kanalizime), rehabilitimin e spitaleve dhe furrave të bukës, si dhe futjen e pajisjeve të nevojshme për heqjen e rrënojave dhe hapjen e rrugëve.
-Futja dhe shpërndarja e ndihmës në Rripin e Gazës do të kryhet pa ndërhyrje nga të dyja palët, përmes Kombeve të Bashkuara dhe agjencive të saj, Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare që nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë me ndonjërën nga palët. Hapja e pikës së kalimit Rafah në të dy drejtimet do t’i nënshtrohet të njëjtit mekanizëm të zbatuar sipas marrëveshjes së 19 janarit 2025.
-Gaza do të qeveriset nën administrimin e përkohshëm kalimtar të një komiteti palestinez teknokrat, apolitik, i ngarkuar me ofrimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin e komunave për njerëzit në Gaza. Ky komitet do të përbëhet nga palestinezë të kualifikuar dhe ekspertë ndërkombëtarë, nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e një organi të ri kalimtar ndërkombëtar, “Bordi i Paqes,” i cili do të kryesohet nga Presidenti Donald J. Trump, me anëtarë dhe krerë shtetesh që do të shpallen, përfshirë ish-Kryeministrin Tony Blair. Ky organ do të përcaktojë kuadrin dhe do të administrojë financimin për rindërtimin e Gazës deri në momentin që Autoriteti Palestinez të ketë përfunduar programin e tij të reformave, siç përcaktohet në plane të ndryshme, përfshirë planin e paqes të Presidentit Trump në vitin 2020 dhe propozimin saudo-francez, dhe të jetë i aftë të marrë në mënyrë efektive dhe të sigurt kontrollin e Gazës. Ky organ do të bazohet në standardet më të mira ndërkombëtare për të krijuar një qeverisje moderne dhe efikase që i shërben popullit të Gazës dhe tërheq investime.
-Një plan ekonomik i Trump për të rindërtuar dhe gjallëruar Gazën do të krijohet duke mbledhur një panel ekspertësh që kanë ndihmuar në krijimin e disa prej qyteteve moderne të suksesshme në Lindjen e Mesme. Shumë propozime të menduara për investime dhe ide zhvillimi të përgatitura nga grupe ndërkombëtare me qëllime të mira do të shqyrtohen për të integruar kuadrin e sigurisë dhe qeverisjes në mënyrë që të tërhiqen e lehtësohen këto investime që do të krijojnë vende pune, mundësi dhe shpresë për të ardhmen e Gazës.
-Do të krijohet një zonë e veçantë ekonomike me tarifa të favorshme dhe nivele aksesesh që do të negociohen me vendet pjesëmarrëse.
-Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza, dhe ata që dëshirojnë të largohen do të jenë të lirë ta bëjnë këtë dhe të lirë të kthehen. Ne do t’i inkurajojmë njerëzit të qëndrojnë dhe t’u ofrojmë mundësinë për të ndërtuar një Gaza më të mirë.
-Hamasi dhe fraksionet e tjera bien dakord të mos kenë asnjë rol në qeverisjen e Gazës, as drejtpërdrejt, as tërthorazi, në asnjë formë. E gjithë infrastruktura ushtarake, terroriste dhe sulmuese, përfshirë tunelet dhe fabrikat e prodhimit të armëve, do të shkatërrohet dhe nuk do të rindërtohet. Do të ketë një proces çmilitarizimi të Gazës nën mbikëqyrjen e monitoruesve të pavarur, që do të përfshijë vendosjen e armëve përgjithmonë jashtë përdorimit përmes një procesi të rënë dakord për çarmatim, dhe do të mbështetet nga një program ndërkombëtar i financuar për riblerje dhe riintegrim, të gjitha të verifikuara nga monitorues të pavarur. Gaza e Re do të angazhohet plotësisht për të ndërtuar një ekonomi të begatë dhe për bashkëjetesë paqësore me fqinjët e saj.
-Një garanci do të ofrohet nga partnerët rajonalë për të siguruar që Hamasi dhe fraksionet të përmbushin detyrimet e tyre dhe që Gaza e Re të mos përbëjë kërcënim për fqinjët ose për popullin e saj.
-Shtetet e Bashkuara do të punojnë me partnerë arabë dhe ndërkombëtarë për të zhvilluar një Forcë Ndërkombëtare të Përkohshme të Stabilizimit (ISF) që do të vendoset menjëherë në Gaza. ISF do të trajnojë dhe mbështesë forcat policore palestineze të verifikuara në Gaza, dhe do të konsultohet me Jordaninë dhe Egjiptin që kanë përvojë të gjerë në këtë fushë. Kjo forcë do të jetë zgjidhja afatgjatë për sigurinë e brendshme. ISF do të punojë me Izraelin dhe Egjiptin për të ndihmuar në sigurimin e zonave kufitare, së bashku me forcat e reja policore palestineze të trajnuara. Është thelbësore të parandalohet hyrja e armëve në Gaza dhe të lehtësohet rrjedha e shpejtë dhe e sigurt e mallrave për rindërtimin dhe rigjallërimin e Gazës. Palët do të bien dakord për një mekanizëm de-konflikti.
-Izraeli nuk do ta pushtojë dhe nuk do ta aneksojë Gazën. Ndërsa ISF vendos kontroll dhe stabilitet, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) do të tërhiqen në bazë të standardeve, objektivave dhe afateve kohore të lidhura me çmilitarizimin, të cilat do të bien dakord mes IDF, ISF, garantuesve dhe Shteteve të Bashkuara, me synimin për një Gaza të sigurt që nuk përbën më kërcënim për Izraelin, Egjiptin ose qytetarët e tij. Praktikisht, IDF do të dorëzojë gradualisht territorin e Gazës që kontrollon tek ISF sipas një marrëveshjeje që do të bëjë me autoritetin kalimtar derisa të tërhiqet plotësisht nga Gaza, përveç një pranie në perimetrin e sigurisë që do të mbetet derisa Gaza të jetë tërësisht e sigurt nga çdo kërcënim i ringjallur terrorist.
-Nëse Hamasi vonon ose refuzon këtë propozim, pikat e mësipërme, përfshirë operacionin e zgjeruar të ndihmës, do të zbatohen në zonat e lira nga terrori të dorëzuara nga IDF tek ISF.
-Do të krijohet një proces dialogu ndërfetar, i bazuar në vlerat e tolerancës dhe bashkëjetesës paqësore, për të ndryshuar mënyrën e të menduarit dhe narrativat e palestinezëve dhe izraelitëve duke theksuar përfitimet që mund të vijnë nga paqja.
-Ndërsa rindërtimi i Gazës avancon dhe kur programi i reformës së Autoritetit Palestinez zbatohet me ndershmëri, mund të krijohen më në fund kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze, të cilën e njohim si aspiratë të popullit palestinez.
-Shtetet e Bashkuara do të krijojnë një dialog mes Izraelit dhe Palestinës për të rënë dakord mbi një horizont politik për bashkëjetesë paqësore dhe të begatë.
