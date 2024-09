Kamala Harris dhe Donald Trump po ndryshojnë tërësisht në mënyrën se si po përgatiten për debatin presidencial të së martës, duke krijuar një përballje që pasqyron jo vetëm dy vizione të veçanta për vendin, por dy politikanë që i qasen fushatave të tyre zgjedhore 2024 shumë ndryshe.

Çfarë mund të na tregojnë debatet Trump-Clinton për qasjen e Trump- Harris

Ai pretendoi se ajo do të rriste taksat dhe e akuzoi atë për mbështetjen e politikave të kufirit të hapur që do të lejonte një fluks migrantësh të pa verifikuar në vend. Ai e fajësoi atë për një sërë dështimesh të administratës aktuale dhe e quajti presidencën e saj të mundshme, si edhe katër vite të tjera. Donald Trump nuk po përballej me zëvendëspresidenten Kamala Harris. Ishte Hillary Clinton në skenën e debatit.

Ndërsa Trump dhe Harris përgatiten për të debatuar për herën e parë – dhe potencialisht si hera e vetme – të martën, tre takimet e tij me Clinton në vitin 2016 ilustrojnë sfidat me të cilat përballen të dy kandidatët në atë që përsëri po formohet si një garë jashtëzakonisht e ngushtë.

Harris do të përballet me një debatues të aftë dhe me përvojë, i cili shkëlqen në goditjen e rivalëve të tij me një breshëri fyerjesh dhe ndërprerjesh, duke projektuar një besim dhe bindje të papranueshme.

Dhe Trump do të përballet me një prokurore prej kohësh të njohur për goditjet me grushta. Ai përsëri përballet me një grua që do të bëhej presidentja e parë femër e vendit dhe duhet të luftojë me dinamikën themelore gjinore në lojë.

Harris planifikon fushatë për një shtrirje agresive në shtetet e luhatura pas debatit

Zëvendëspresidentja Kamala Harris planifikon një udhëtim katër-ditor të fushatës nëpër shtetet kryesore të luhatjes pas debatit të demokratit me republikanin Donald Trump.

Turneu i saj “New Way Forward” do të përfshijë një spot të ri televiziv, mitingje, ngjarje dhe programe të projektuara për të synuar grupe të rëndësishme votimi, tha të dielën fushata, duke shtuar se turneu do të kulmojë në fillimin e Muajit të Trashëgimisë Hispanike më 15 shtator.

Në një garë të ngushtë kundër ish-presidentit, fushata e Harris e sheh veten se ka hapësirën për të bindur votuesit përpara se të fokusohet më shumë në pjesëmarrjen me fillimin e votimit të parakohshëm përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit. Trump gjithashtu ka rritur shtrirjen e tij me tubime dhe intervista në forume në dukje miqësore.

Pak debat se Pensilvania është thelbësore ndërsa Harris dhe Trump përgatiten për përballjen me Philly

Kur Donald Trump dhe Kamala Harris të takohen në skenë të martën mbrëma në Filadelfia, ata të dy do ta dinë se ka pak debat se Pensilvania është kritike për shanset e tyre për të fituar presidencën.

Shteti më i populluar i lëvizjes presidenciale ka qëndruar në anën e fituesit në dy zgjedhjet e fundit, çdo herë me vetëm dhjetëra mijëra vota. Sondazhet e këtij viti sugjerojnë se Pensilvania do të mbyllet edhe një herë në nëntor.

Një humbje në këtë shtet do ta bëjë të vështirë kompensimin e votave elektorale diku tjetër për të fituar presidencën. Trump dhe Harris kanë qenë vizitorë të shpeshtë ditët e fundit – Harris planifikon të kthehet të premten – dhe ish-presidenti po fliste në kontenë Butler më 14 korrik, kur ai ishte objektivi i një atentati.

Aksionet mund të jenë veçanërisht të larta për Harris: Asnjë demokrat nuk ka fituar Shtëpinë e Bardhë pa Pensilvaninë që nga viti 1948.

Çfarë thonë debatet e kaluara të Harris për qasjen e saj të mundshme ndaj Trump

Nga fushatat e saj më e hershme në Kaliforni e deri tek ajo që shërbeu si kandidate e Presidentit Joe Biden, Kamala Harris ka zhvilluar një qasje agresive, por të kalibruar ndaj debateve.

Ajo përpiqet të përziejë linjat e goditjes me detaje që ndërtojnë drejt një narrative më të gjerë. Ajo mund të tundë kokën për të sinjalizuar mosmiratimin e saj ndërsa kundërshtari i saj është duke folur, duke llogaritur që shikuesit të shohin reagimin e saj në një ekran të ndarë.

Dhe ajo ka një taktikë për t’i kthyer debatet në favor të saj: duke thënë se është e lumtur t’i përgjigjet një pyetjeje ndërsa mbledh mendimet e saj për të shpjeguar një pozicion në zhvillim ose për të mbrojtur një të kaluar.

Performanca katastrofike e debatit të Biden ofron mësime për Harris dhe paralajmërime për Trump

Shenja e parë e telasheve erdhi para se të fillonte debati.

“Njerëz, si jeni?” Presidenti Joe Biden tha teksa u zhvendos në skenë. Zëri i tij ishte i vrullshëm dhe i hollë, lëvizjet e tij të ashpra. “Mirë që jam këtu. Faleminderit.”

Ishte një paraqitje e pafat e asaj që do të bëhej një natë historike. Debati i parë dhe i fundit midis Biden dhe Donald Trump nisi një reagim zinxhir që çoi në zëvendëspresidenten Kamala Harris që zëvendësoi Biden në krye të biletës së Demokratëve. Ajo do të ketë shansin e saj në qendër të vëmendjes të martën ndërsa takohet me Trump në një debat tjetër. Ajo është përgatitur për t’u përballur me ekipin e saj, duke synuar të ruajë vrullin që i ka dhënë jetë të re shanseve të demokratëve këtë vit.

Trump, në një intervistë të fundit me një prezantues të radios në New Hampshire, tha se ishte i përgatitur të përballej me Harris pas takimit të tij me Biden.

“Ai nuk ishte i mirë,” tha Trump. “Shpresoj që ajo të mos jetë e mirë gjithashtu.”

Momente të paharrueshme nga debatet e kaluara presidenciale

Mund të jetë një tingull i sprovuar mirë, një psherëtimë me zë të lartë – ose një performancë e plotë e hutuar aq sa t’i japë fund tronditës ofertës për rizgjedhjen e presidentit në detyrë .

Momente të dukshme nga debatet e kaluara presidenciale tregojnë se si fjalët dhe gjuha e trupit të kandidatëve mund t’i bëjnë ata të duken veçanërisht të afërt ose të pashpresë – duke treguar nëse një kandidat është në krye të lojës së tyre politike ose jashtë detit. A do të jetë e kaluara prologu kur Zëvendëspresidentja Kamala Harris dhe ish-Presidenti Donald Trump të debatojnë në Filadelfia të martën?

“Të jesh ngjarje televizive drejtpërdrejt, pa skenar, pa asnjë mënyrë për të ditur se si do të evoluojnë – çdo gjë mund të ndodhë,” tha Alan Schroeder, autor i “Debatet Presidenciale: 50 vjet TV me rrezik të lartë”.

Në reklamën e re të Harris, ish-zyrtarët e Trump paralajmërojnë për rreziqe nëse ai merr një mandat të dytë

Një reklamë e re e fushatës Harris që transmetohet në Fox News në ditën e debatit presidencial paraqet ish-zyrtarë të Trump që paralajmërojnë për atë që ata thonë se janë rreziqet e një presidence të dytë të Donald Trump.

Reklama do të shfaqet në Filadelfia dhe West Palm Beach, Florida – ku jeton Trump – të martën.

Ajo përmban video nga ish-zëvendëspresidenti Mike Pence duke thënë se ai nuk do të mbështeste Trump. Ish-sekretari i Mbrojtjes Mark Esper, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare John Bolton dhe kryetari i Shefave të Shtabit të Përbashkët, Gjenerali Mark Milley, të gjithë paralajmërojnë kundër republikanit. AP