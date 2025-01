Një ndihmës i lartë i Donald Trump konfirmoi se bixhozi i Groenlandës ka të bëjë me një dinamikë më të gjerë gjeopolitike, me SHBA-të që shohin një Rusi gjithnjë e më luftarake si një rivale për hegjemoninë e Arktikut.

“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Groenlandën. Kjo ka të bëjë me Arktikun. Ka një Rusi që po përpiqet të bëhet mbret… Ka të bëjë me naftën dhe gazin. Kjo ka të bëjë me sigurinë tonë kombëtare. Kjo ka të bëjë me mineralet kritike”, tha Mike Waltz.

Groenlanda dhe Svalbard, një ishull norvegjez, janë të vendosura strategjikisht.

Svalbard është i rëndësishëm për Rusinë sepse Flota Veriore duhet të kalojë përmes rrugës së saj detare për të arritur në Atlantik.

Në vitin 2022, kur Norvegjia filloi të bllokonte anijet ruse të destinuara për në Barentsburg për të respektuar sanksionet ekonomike kundër Moskës, Kremlini u trondit dhe akuzoi Norvegjinë për shkelje të të drejtave të njeriut.

Në vitin 2024, Rusia vendosi në mënyrë provokative flamuj sovjetikë në qytetet e banuara nga Rusia të Barentsburgut dhe Piramidenit dhe njoftoi hapjen e një qendre të re shkencore për kërkime polare.

Rreziku më i madh me fiksimin e Trump për marrjen e Groenlandës është frymëzimi i mundshëm që mund t’u japë fuqive rivale për të filluar të veprojnë në të njëjtën mënyrë imperialiste, kanë paralajmëruar vëzhguesit e Arktikut.

Politico