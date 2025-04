Një grup ishujsh djerrë, të pabanuar vullkanikë pranë Antarktidës, të mbuluara nga akullnajat dhe të cilësuar si shtëpia e pinguinëve, janë përfshirë në luftën tregtare të Donald Trump, pasi presidenti amerikan i goditi ata me një tarifë 10% për mallrat.

Ishulli Heard dhe Ishujt McDonald, të cilët formojnë një territor të jashtëm të Australisë, janë ndër vendet më të largëta në tokë, të arritshme vetëm nëpërmjet një lundrimi dy-javor me varkë nga Perth në bregun perëndimor të Australisë. Për herë të fundit, në to këmba e njeriut shkeli 10 vjet më parë.

Megjithatë, ishujt Heard dhe McDonald u shfaqën në një listë të publikuar nga Shtëpia e Bardhë e “vendeve” që do të kishin tarifa të reja tregtare.

Kryeministri australian, Anthony Albanese, tha të enjten: “Asnjë vend në tokë nuk është i sigurt”.

Ishulli Heard dhe Ishujt McDonald janë ndër disa “territore të jashtme” të Australisë të listuara veçmas në listën tarifore të Australisë, e cila do të përballet me një tarifë prej 10% të vendosur për mallrat e saj.

Territoret e jashtme janë pjesë e Australisë, por kanë një marrëdhënie unike me qeverinë federale. Territore të tilla të paraqitura në listën e Shtëpisë së Bardhë ishin Ishujt Cocos (Keeling), Ishulli i Krishtlindjeve dhe Ishulli Norfolk.

Ishulli Norfolk, i cili ka një popullsi prej 2,188 banorësh dhe shtrihet 1,600 km (1,000 milje) në veri-lindje të Sidneit.

Në vitin 2023, Norfolk eksportoi mallra me vlerë 655,000 dollarë në SHBA, me eksportin kryesor të këpucëve prej lëkure me vlerë 413,000 dollarë (658,000 dollarë amerikanë), sipas të dhënave të Observatorit të Kompleksitetit Ekonomik.

Por George Plant, administratori i ishullit Norfolk, i kundërshtoi të dhënat. Ai i tha Guardian: “Nuk ka eksporte të njohura nga Norfolk në Shtetet e Bashkuara dhe nuk ka tarifa ose barriera të njohura tregtare jotarifore për mallrat që vijnë në ishullin Norfolk.”

Albanese tha të enjten: “Ishulli Norfolk ka një tarifë 29%. Nuk jam plotësisht i sigurt se ai është një konkurrent tregtar me ekonominë gjigante të Shteteve të Bashkuara, por kjo thjesht tregon dhe ilustron faktin se askund në tokë nuk ka siguri”

Shifrat e eksportit nga Heard Island dhe McDonald Islands janë edhe më të habitshme. Territori ka një peshkim, por nuk ka ndërtesa apo vendbanim njerëzor.

Pavarësisht kësaj, sipas të dhënave të eksportit nga Banka Botërore, SHBA importoi 1.4 milionë dollarë (2.23 milionë dollarë) produkte nga Heard dhe ishujt McDonald në vitin 2022, pothuajse të gjitha importe “makineri dhe elektrike”.

Në pesë vitet e mëparshme, importet nga Heard Island dhe McDonald Islands varionin nga 15,000 dollarë amerikanë (24,000 dollarë amerikanë) në 325,000 dollarë amerikanë (518,000 dollarë amerikanë) në vit.