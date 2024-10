Amerikanët duket se po e presin me padurim ditën e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit që do të caktojë drejtuesin e Shtëpisë së Bardhë për 4 vitet e ardhshme.

Dhe kjo u vu re në shtetin e Georgia, i cili tashmë ka hapur kutitë për votimin e hershëm për zgjedhjet presidenciale.

Georgia, ka tejkaluar rekordin e saj për votime të hershme, me 252,000 njerëz që tashmë kanë shkuan në qendrat e votimit, pavarësisht nga pasojat e uraganit Helene në shtet.

Rekordi i mëparshëm për ditën e parë të votimit të hershëm ishte 136,000 në vitin 2020.

Georgia do të jetë një ndër shtetet kyçe në këto zgjedhje, me ish-presidentin Donald Trump që përpiqet ta rifitojë atë pasi humbi me një diferencë të vogël ndaj Joe Biden katër vjet më parë dhe pas tentativës për të përmbysur rezultatin, rrethanë e cila është objekt i një prej procedimeve ndaj manjatit.

/a.r