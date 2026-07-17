Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se Kina ka tentuar të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2020, duke pretenduar se administrata e tij ka deklasifikuar dokumente të inteligjencës që, sipas tij, e vërtetojnë këtë. Megjithatë, presidenti nuk paraqiti prova publike për të mbështetur akuzat, ndërsa ato bien në kundërshtim me vlerësimet e mëparshme të komunitetit amerikan të inteligjencës. Sipas BBC, në një fjalim rreth 30-minutësh nga Shtëpia e Bardhë, Trump tha se dokumentet e deklasifikuara tregojnë se Pekini kishte ndërmarrë përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2020 në favor të ish-presidentit Joe Biden. Ai gjithashtu pretendoi se Kina kishte siguruar në mënyrë të paligjshme 220 milionë dosje votuesish amerikanë, përfshirë të dhëna personale.
Sipas Trumpit, të dhënat e votuesve në 18 shtete ishin “blerë, vjedhur ose hakuar” nga Kina. Ai akuzoi gjithashtu persona që, sipas tij, kishin dijeni për këto informacione, se nuk i kishin raportuar ato tek autoritetet qeveritare dhe Kongresi. Megjithatë, presidenti nuk paraqiti prova që Kina kishte përdorur këto të dhëna për të manipuluar sistemet e votimit apo për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve.
Pretendimet e Trumpit bien ndesh me raportin e publikuar në vitin 2021 nga Këshilli Kombëtar i Inteligjencës së SHBA-së, i cili arriti në përfundimin me “besim të lartë” se Kina nuk ndërhyri në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe nuk ndërmori veprime për të ndryshuar rezultatin e tyre. Pas fjalimit, Ambasada e Kinës në Uashington i hodhi poshtë akuzat, duke deklaruar për Reuters se Pekini “nuk ka ndërhyrë kurrë dhe nuk do të ndërhyjë kurrë në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së”.
Nga ana tjetër, demokratët e akuzuan Trumpin se po përpiqet të minojë besimin e publikut në procesin zgjedhor përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit. Udhëheqësi i demokratëve në Senat, Chuck Schumer, deklaroi se “në Amerikë janë votuesit që zgjedhin udhëheqësit e tyre, jo e kundërta”, duke shtuar se demokratët do të mbrojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar pa ndërhyrje.
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