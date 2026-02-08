Dritan Zaimi ju predikonte fenë fëmijëve të arsimit fillor në shkollën Gustav Mayer në Tiranë, teksa vetë rezulton të jetë ‘nxënës’ i pastores së vetëshpallur Alketa Auer në Kishën Online Ndërkombëtare që funksionon si grupim fetar në internet i panjohur ligjërisht nga shteti shqiptar.
Nga hulumtimi i gazetares së Top Channel, Kristi Gongo, del në pah se mësuesi i anglishtes është njohur në vitet 90’ me pseudopastoren që pretendon se shëron shqiptarët në emër të Jezus Krishtit. Por së bashku janë ritakuar në vitin 2020, nga ku dyshohet se ka nisur rrugëtimi fetar, që fokusi i indoktrinimit në dukje ka qenë edhe fëmijët.
Materialet ekskluzive të Top Channel tregonin se fëmijët bënin detyra shtëpie për urdhërimet e perëndisë dhe vlerësoheshin me 10, ndërsa kishte edhe dëshmi prindërish që akuzonin 51-vjeçarin se predikonte fenë e “dëshmitarët e jehovait”.
Por postimet e profesorit në platformat sociale tregojnë se Zoti që beson Dritan Zaimi është Yahushua një rrymë mes krishtërimit dhe judaizmit, që e quajnë në formë hebraike Jezusin. Gjatë viteve në publikimet online profesori ka shkruar për alarm ndaj errësirës totale të botës, për vdekjen dhe për luftën ndaj njerëzve që nuk besojnë.
“Tani do të lëkunden themelet e çdokujt që rebelohet ndaj Zotit të gjallë dhe të vërtetë, Jezus Krisht. OSE DO TI NDËNSHTROHENI BIRIT, OSE DO TË SHKATËRROHENI. MOS VDIS PA PRANUAR YAHUSHUA HAMASHIASCH”, shkruhet në një nga postimet e profesorit në Facebook.
Përveç komunitetit virtual, ky grupim ka edhe një strehëz ku zhvillojnë takime me adresë pranë rrugës Aleksandri i Madh në Astir, ndërsa realizojnë edhe evente të mëdha me idenë e shërimit të të sëmurëve, apo edhe pagëzimeve të shumta, mes tyre edhe fëmijë./tch/
