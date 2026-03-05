Përshkallëzimi i konfliktit të armatosur në Lindjen e Mesme ka dërguar menjëherë valë goditëse në tregjet financiare globale. Bursa e Nju Jorkut (Wall Street) ka regjistruar rënie të ndjeshme në të gjithë treguesit e saj kryesorë, e nxitur nga frika e rritjes së çmimeve të energjisë dhe pasojave të mundshme në ekonominë reale.
Sipas të dhënave të fundit nga tregjet, dita u mbyll me një bilanc thellësisht negativ për investitorët pas një fillimi tejet frenetik të javës:
• Indeksi Dow Jones pësoi një goditje të rëndë duke rënë me plot 1,052 pikë, ose një tkurrje prej 2.2%.
• S&P 500, treguesi më i gjerë i shëndetit të korporatave amerikane, shënoi një rënie prej 1.4%.
• Indeksi Nasdaq, i dominuar nga kompanitë e teknologjisë, u tkurr me 1.3%.
Efekti zinxhir, nga nafta tek normat e interesit
Katalizatori kryesor i kësaj rënieje është rritja e menjëhershme e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, një reagim i drejtpërdrejtë ndaj lajmeve të luftës me Iranin dhe rrezikut për ndërprerjen e furnizimeve globale. Kjo rritje e kostove të karburantit goditi menjëherë sektorë specifikë të ekonomisë. Aksionet e linjave ajrore, të cilat janë tejet të ndjeshme ndaj çmimit të naftës, si dhe kompanitë e vogla amerikane, regjistruan disa nga humbjet më të mëdha të ditës.
Krahas tregut të aksioneve, pasiguritë gjeopolitike kanë shkaktuar rritjen e rendimenteve të Thesarit amerikan. Investitorët i frikësohen skenarit ku shtrenjtimi i naftës përkthehet në një inflacion më të lartë dhe të qëndrueshëm. Një situatë e tillë mund t’i lidhë duart Rezervës Federale të SHBA-së (FED), duke e penguar atë të zbatojë politikat lehtësuese dhe uljet e shumëpritura të normave të interesit.
Thirrja e ekspertëve
Historia sugjeron durim. Pavarësisht panikut momental në ekranet e bursave, analistët dhe menaxherët profesionistë të portofoleve po bëjnë thirrje për gjakftohtësi.
Ata theksojnë një fakt të rëndësishëm: tregu i aksioneve në SHBA ka demonstruar historikisht një elasticitet të lartë dhe një aftësi për t’u rimëkëmbur relativisht shpejt pas goditjeve që vijnë nga konfliktet në Lindjen e Mesme apo kriza të ngjashme gjeopolitike. Mesazhi i tyre për investitorët është i qartë: në periudha të tilla të luhatjeve të forta të tregut, durimi është strategjia më e mirë për të shmangur vendimet e nxituara financiare.
