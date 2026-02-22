Zbulime që pritet të shkaktojnë tronditje në Pallatin Mbretëror hedhin dritë mbi paralajmërime të hershme drejtuar Mbretit Charles lidhur me përdorimin e emrit të familjes mbretërore për interesa biznesi nga vëllai i tij, Andrew Mountbatten-Windsor.
Sipas emaileve të publikuara, në vitin 2019 ishte dërguar një njoftim zyrtar në pallat, ku pretendohej se Duka i atëhershëm i Jorkut mbante lidhje financiare “të fshehta” me financierin e diskutueshëm David Rowland, i cili, sipas denoncimit, përfitonte nga lidhja me familjen mbretërore për interesa personale.
Në gusht të vitit 2019, një person me dijeni mbi aktivitetet e biznesit të Andrew kishte dërguar një email drejtuar atëherë Princit të Uellsit përmes studios ligjore Farrer & Co. Në mesazh flitej për “keqpërdorim të emrit të Familjes Mbretërore” nga ana e Rowland dhe theksohej se veprimet e Dukës së Jorkut linin të kuptohej se ai e konsideronte marrëdhënien me financierin më të rëndësishme se lidhjen me familjen e tij.
Denoncuesi kishte dërguar një email të dytë drejtpërdrejt ndaj Rowland, duke vënë në dijeni edhe sekretarin privat të Charles, Clive Alderton, si dhe këshilltarin ligjor të Mbretëreshës së ndjerë, Mark Bridges.
Në këtë komunikim thuhej se “provat dëshmojnë në mënyrë të padiskutueshme se është abuzuar me emrin e familjes mbretërore”, duke ngritur pikëpyetje serioze mbi mënyrën se si janë menaxhuar këto sinjalizime brenda institucionit mbretëror.
