Katër vite më parë bota u trondit kur Duffy, interpretuesja e hitit të madh ” Mercy “, zbuloi se arsyeja që ajo i ishte larguar këngës që atëherë ishte sepse kishte qenë viktimë e rrëmbimit dhe përdhunimit. Tani ajo është rikthyer në rrjetet sociale me një postim të ri, një video simbolike për lumturinë.

“Do të kuptosh se lumturia nuk ka qenë kurrë për punën, diplomën apo marrëdhënien tënde. Lumturia nuk ka qenë kurrë për të ndjekur gjurmët e të gjithë paraardhësve tuaj. Nuk ishte kurrë për të qenë si gjithë të tjerët. Një ditë, do ta shihni. Ajo lumturi ka të bëjë me zbulimin, me shpresën, me dëgjimin e zemrës dhe ndjekjen e saj kudo që ajo zgjedh t’ju çojë”, thuhet në mesazhin e përcjellë në video.

Katër vite më parë në një tekst të gjatë ajo kishte përshkruar të gjithë përvojën e rrëmbimit dhe përdhunimit të saj , duke shkruar ndër të tjera: “ Isha ditëlindja ime. Jam droguar në një restorant, droguar për katër javë dhe kam udhëtuar në një vend të huaj. Nuk mbaj mend të hyra në aeroplan dhe të rifitova vetëdijen ndërsa isha në sediljen e pasme të një automjeti në lëvizje. Më futën në një dhomë hoteli dhe autori u kthye dhe më përdhunoi . Mbaj mend dhimbjen dhe përpjekjen për të qëndruar i vetëdijshëm në dhomë pasi ndodhi./m.j