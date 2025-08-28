Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në fshatin Abat të njësisë administrative Shalë në Shkodër, ku 61-vjeçari Piro Prro është vrarë me armë zjarri.
Sipas policisë autori i dyshuar i ngjarjes është N.M. Policia ka mbërritur menjëherë në venngjarje dhe po punon për kapjen e autorit të dyshuar.
Njoftimi:
Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M., në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin P. P., 61 vjeç.
Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë për në fshatin Abat, për të bërë të mundur kapjen e autorit.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
Leave a Reply