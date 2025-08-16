Të shtëna me armë u regjistruan këtë pasdite, të shtunën, më 16 gusht, në zonën Cuotto të Forio d’Ischia, ishull në gjirin e Napolit.
Sipas mediave italiane katër persona u qëlluan me armë zjarri. Tre persona mbetën të vdekur dhe një i plagosur rëndë.
Shkaqet dhe dinamika e ngjarjes janë ende të paqarta.
Sipas raportimeve të para, personat e vrarë janë qëlluar me plumb në kokë, pothuajse si një ekzekutim.
Incidenti ndodhi në zonën Cuotto në hyrje të një parku hotelesh të njohur në zonë.
