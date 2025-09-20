Një krim i rëndë në familje ka tronditur sot Selanikun, ku një burrë mbyti motrën e tij dhe telefonoi policinë ku rrëfeu vrasjen.
Sipas informacioneve, vrasja ndodhi rreth orës 3 të pasdites, në një apartament në rrugën Alexandria, në zonën Charilaou.
50-vjeçari, i cili e pranoi krimin, duket se ka përdorur një qese për të mbytur motrën e tij dhe pas aktit të tij të shëmtuar, telefonoi Qendrën e Veprimit të Menjëhershëm për të rrëfyer.
Oficerët e policisë që mbërritën në apartament gjetën trupin e pajetë të gruas 59-vjeçare dhe i vunë prangat 50-vjeçaren. Departamenti lokal i Policisë ka marrë përsipër çështjen. Sipas informacioneve fillestare, burri duket se vuan nga probleme psikiatrike.
