Presidenti rus Vladimir Putin ka mbërritur në Shenzhen të Kinës për një samit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), ku është planifikuar të zhvillojë bisedime trepalëshe me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Presidentin kinez Xi Jinping.
Aeroplani i udhëheqësit rus u ul në aeroportin Bao’an të martën. Vizita e së mërkurës dhe e enjtes do të përfshijë takimin e parë trepalësh midis tre udhëheqësve.
Ndihmësi i politikës së jashtme të Kremlinit, Yury Ushakov, i përshkroi bisedimet si shumë simbolike, duke përmendur bashkëpunimin e vendeve gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe themelimin e mëvonshëm të OKB-së.
Kremlini po kërkon gjithashtu të sigurojë një komunikim të përbashkët pas takimit.
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