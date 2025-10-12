Kombëtarja shqiptare e futbollit fitoi të shtunën 0-1 në Serbi për Grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026 dhe është më pranë zonës play-off, që të lejon të garosh për një vend në fazën finale të eventit i cili verën që vjen do zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ndau mëngjesin e sotëm një foto të futbollistëve të Kombëtares, duke festuar në dhomat e zhveshjes triumfin ndaj Serbisë.
“Me zemrën plot të këtyre djemve, ju uroj një të diel të qeshur”, shkruan Rama.
Fitorja e Kombëtares 0-1 në Serbi u kthye në një “festë kombëtare” në Shqipëri dhe kudo ku ka shqiptarë në diasporë. Goli i Manajt i dha tri pikë tanëve në garën për në Botërorin 2026, duke lënë pas Serbinë. Pas ndeshjes mijëra tifozë dolën në rrugë dhe festuan me ngjyrat kuqezi.
Sakaq Kombëtarja do vijojë përgatitjet për miqësoren e datës 14 tetor kundër Jordanisë, e cila luhet në “Air Albania”.
Shqipëria renditet e dyta në grupin K të eliminatoreve të Botërorit 2026 me 11 pikë pas 6 ndeshjeve, ndërsa Serbia renditet e treta me 7 pikë pas 5 ndeshjeve.
Grupi kryesohet nga Anglia me 15 pikë pas 5 ndeshjeve. Ekipi i renditur i dyti në grup shkon në “play off”-in për Botërorin 2026.
Fitorja në këtë ndeshje shënon një hap të madh drejt kualifikimit për Kupën e Botës 2026, që do të zhvillohet në SHBA-Kanada dhe Meksikë.
