Prokuroria kërkoi paraditen e së martës 20 vite burg në Gjykatën e Apelit të Brukselit për Alfredo Hamzai dhe Indrit Kulaj, dy drejtuesit e dyshuar të çështjes “Shqiponja e zezë”, lidhur me një operacion të gjerë trafiku droge.

Tridhjetë e katër persona janë akuzuar se i përkasin një organizate kriminale aktive në shitjen e kokainës midis Amerikës Latine dhe Evropës midis 2018 dhe 2022.

Dënimet me 9 vjet burg të dhënë në shkallë të parë më 27 qershor 2024 janë të pamjaftueshme për të ndëshkuar veprat e kryera nga dy të pandehurit kryesorë, vlerësoi prokurori. “Po flasim për tonelata dhe tonelata droge. Si mund të kalojë mesazhi nëse nuk themi ndaloni tani? “Ne kemi nevojë për një përgjigje të fortë, të ashpër dhe të fortë, dhe nuk shoh, me arsenalin gjyqësor në dispozicion, çfarë të bëjmë tjetër përveçse të shqiptojmë dënime të ashpra,” argumentoi magjistrati.

Prokurori kujtoi se nga hetimet rezulton se Alfredo Hamzai ka qenë në kontakt me grupet mafioze italiane të krijuara në Limburg, por edhe me drejtuesit e një organizate tjetër edhe më të madhe me qendër në Majorka. Të dy rrjetet, të nxitura nga të njëjtat ambicie, ndanë burime, pajisje dhe fuqi punëtore, theksoi ajo.

Ndërsa për Indrit Kulaj, ai u arrestua në janar 2020 në Spanjë me 440 kilogramë kokainë, kujton prokurori.