Një sistem i ri transporti me ngritje magnetike me shpejtësi ultra të lartë përfundoi provën e vet demonstruese në provincën Shanxi të Kinës Veriore, duke shënuar një tjetër përparim për trenin me ngritje magnetike që mund të udhëtojë me shpejtësi deri në 1000 km në orë (km/h), sipas bazës së provave të makinave me shpejtësi të lartë në kontenë Yanggao të qytetit Datong.

Prova u krye me një automjet me ngritje magnetike superpërcjellës në një tubacion 2 km të gjatë me një mjedis me zbrazëti të ulët. Rezultatet treguan se treni arriti ecje të kontrolluar, pezullim të qëndrueshëm e ndalim të sigurt, në përputhje me lakoren e paracaktuar, sipas raportit.

Shpejtësia maksimale dhe lartësia e qëndrimit pezull të automjetit ishin në përputhje me vlerat e paracaktuara. Të gjitha sistemet funksionuan normalisht dhe gjurma e lëvizjes së automjetit përputhej ngushtësisht me trajektoren teorike, thuhet në raport.