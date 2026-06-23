Ambasadori i Izraelit në Shtetet e Bashkuara, Yechiel Leiter, ka reaguar ashpër ndaj përfshirjes së Iranit në çështjen e Libanit, duke e cilësuar këtë si një “katastrofë të paralajmëruar”. Deklarata e tij vjen në një moment kur po zhvillohet raundi i pestë i bisedimeve të drejtpërdrejta mes Izraelit dhe Libanit në Uashington, me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara.
Sipas tij, përfshirja e Iranit në këtë proces rrezikon të prishë përpjekjet diplomatike dhe mund të devijojë negociatat nga qëllimi i tyre fillestar. Ai theksoi se gjatë këtyre diskutimeve, pala amerikane ka luajtur rolin e “lokomotivës” që udhëheq procesin drejt një marrëveshjeje të mundshme paqeje mes Izraelit dhe Libanit.
Leiter përdori një metaforë duke e krahasuar procesin e negociatave me një tren që po lëviz drejt një destinacioni të qartë. Sipas tij, ky destinacion është arritja e një paqeje të plotë mes dy vendeve, forcimi i sovranitetit të Libanit, si dhe kufizimi i ndikimit të Iranit dhe çarmatimi i Hezbollahut. Megjithatë, ai paralajmëroi se “treni mund të dalë nga shinat” nëse Irani mbetet pjesë e këtij procesi.
Ambasadori izraelit theksoi gjithashtu se supozimi fillestar i negociatave ishte që Irani nuk do të ishte i përfshirë dhe se bisedimet do të fokusoheshin drejtpërdrejt në marrëdhëniet mes Libanit dhe Izraelit, si dhe në çështjen e Hezbollahut. Sipas tij, përfshirja e Iranit ndryshon natyrën e diskutimeve dhe krijon komplikime të reja politike dhe të sigurisë.
Ai shtoi se roli i Iranit, sipas tij, nuk duhet të jetë ndikimi në Liban, por tërheqja nga çdo ndërhyrje në çështjet e brendshme të këtij vendi. Ndërkohë, ai theksoi se sovraniteti i Libanit nënkupton që vendi duhet të marrë kontroll të plotë mbi vendimmarrjen e tij, pa ndikim të jashtëm.
Deklaratat e Leiter pasqyrojnë tensionet e vazhdueshme në rajon dhe ndjeshmërinë e lartë të bisedimeve që po zhvillohen në Uashington, të cilat synojnë të ulin përshkallëzimin mes palëve dhe të hapin rrugën për një marrëveshje më të gjerë sigurie në Lindjen e Mesme.
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