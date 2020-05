Eksportet bujqësore shqiptare po vijojnë me trend në rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, favorizuar nga sezoni me prodhimtari të lartë dhe kërkesa e shtuar nga tregu i huaj.

Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë, bëri të ditur për ATSH-në se, “janë 289 kamionë nga Lushnja dhe Fieri, që kanë eksportuar prodhime të freskëta bujqësore në vendet e rajonit dhe më gjerë, vetëm gjatë javës së kaluar, 15-22 maj 2020”.

Sipas të dhënave të fundit nga kjo agjenci, produktet bujqësore që po eksportohen, janë kryesisht prodhime të stinës: presh, lakër, karota, lulelakër, luleshtrydhe, speca, domate, qepë, dhe harta gjeografike e eksporteve përfshin Kosovën, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Austrinë, Bosnjën, Serbinë.

Fermerët punojnë në kushtet e respektimit të masave të sigurisë të mbrojtjes kundër COVID-19, duke përdorur doreza dhe maska, shprehen ekspertët e Agjencisë Rajonale të SHVMB.