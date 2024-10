Pjesëmarrësit e tregut kanë rritur pritshmëritë e tyre që Banka Qendrore Europiane (BQE) do të ndërmarrë një hap të rëndësishëm me lëvizjen e radhës të normës së interesit, pas treguesve të dobët të aktivitetit të biznesit të enjten. Tregjet e parasë tani po vlerësojnë me një shans 50% që banka të ulë normën e interesit me gjysmë pikë përqindjeje në dhjetor. Ndërkohë, zyrtarët e BQE-së janë të ndarë për domosdoshmërinë e një reduktimi kaq të madh.

Yield-et kryesore të obligacioneve të qeverisë evropiane ranë ndjeshëm pas leximeve të dobëta të aktivitetit të biznesit të tetorit në sektorët e prodhimit dhe të shërbimeve të enjten. Lëvizjet në yield-et e obligacioneve zakonisht pasqyrojnë pritshmëritë e trajektores së normës së interesit të BQE-së, veçanërisht për instrumentet afatshkurtra. Rendimenti i obligacionit 2-vjeçar të qeverisë gjermane dhe franceze, i cili është shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të normave të interesit, ra në nivelet më të ulëta vjetore përpara se të rikuperohej, duke treguar se tregtarët kanë rritur bastet e tyre për një ulje më të madhe të normës nga banka qendrore.

Sipas vlerësimeve të shpejta të S&P Global, indeksi i menaxherit të blerjeve të prodhimit (PMI) si për Francën ashtu edhe për Gjermaninë është tkurrur për më shumë se dy vjet në tetor, megjithëse leximi i Gjermanisë është përmirësuar. PMI e shërbimeve të Francës pritet të bjerë përsëri në tkurrje pas dy muajsh rritjeje, duke sugjeruar se rritja nga Lojërat Olimpike të Parisit ishte e përkohshme. Këto të dhëna, së bashku me një rënie të mprehtë të inflacionit total në shtator, kanë rritur ndjeshëm shanset që BQE të japë një ulje më të madhe të normës në dhjetor, pas uljeve të njëpasnjëshme në shtator dhe tetor, lëvizjet e para të tilla në 13 vjet./Scan