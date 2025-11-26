Agjenti imobilar, Armand Shkëmbi, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, komentoi tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri.
Shkëmbi u shpreh se 10 mijë apartamente në Tiranë do të nxirren në shitje.
“2026 do të jetë vit i vështirë për tregun imobilar. Shtatë mijë deri në 10 mijë prona do të dalin në shitje duke nisur nga janari 2026, që do vënë në vështirësi apartamentet që janë në shitje. Dalin, sepse pronarët kanë pritur që të paguajnë më pak taksa, që të dalin në treg e t’i shesin”, tha Shkëmbi.
