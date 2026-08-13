Tregu i karburanteve në Shqipëri vijon të jetë i paqëndrueshëm.
Çmimi i naftës në tregun me pakicë ka pësuar përsëri rritje, duke shkuar në 215 lekë për litër.
Sipas vëzhgimeve të fundit në pikat e shitjes, çmimi i naftës është rritur nga 199 lekë në 215 lekë për litër, duke u rikthyer në nivele më të larta pas uljes së regjistruar më herët.
Lëvizja e çmimeve në tregun shqiptar vjen në një periudhë kur edhe tregjet ndërkombëtare të naftës kanë shfaqur luhatje të forta.
Rritjet e çmimeve në bursat ndërkombëtare janë reflektuar në tregun vendas, duke sjellë ndryshime të njëpasnjëshme në çmimin e karburanteve, informon TCH.
Gjatë muajve mars-qershor, në kushtet e luhatjeve të forta të çmimeve, në Shqipëri funksionoi Bordi i Transparencës, i cili përcaktonte çmimet maksimale të shitjes për karburantet.
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