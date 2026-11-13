Tregu botëror i naftës pritet të rikthehet në një situatë suficiti gjatë tremujorit të katërt të këtij viti, pasi eksportet nga Lindja e Mesme po rimëkëmben më shpejt sesa kërkesa globale për naftë.
Vlerësimi është bërë nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) në raportin e saj mujor për tregun e naftës.
Sipas agjencisë, furnizimi global me naftë pritet të tejkalojë kërkesën për herë të parë që nga nisja e luftës në Iran. Ky zhvillim lidhet kryesisht me rikuperimin e eksporteve nga vendet e Lindjes së Mesme, pavarësisht sulmeve që vijojnë të raportohen ndaj transportit detar.
Në raportin e saj, IEA vlerëson se tregu po shfaq shenjat e para të një ekuilibrimi, pas periudhës së pasigurisë dhe ndërprerjeve në furnizimin ndërkombëtar.
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