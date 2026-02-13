Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 2.4 ton produkte pas kontrolleve në tregun Agro-Ushqimor.
Sipas njoftimit të AKU u kryen kontrolle në 5 subjekte të planifikuara për inspektim, ku si rezultat u bllokuan: 197.5 kg produkte të pasigurta (djathë kaçkavall dhe fruta të thata) dhe 2214.2 kg produkte pa etiketë ose me etiketim të parregullt (sallam dhe fruta të thata).
Sakaq AKU bën me dije se për shkeljet e konstatuara u vendosën 7 gjoba në vlerë totale prej 1,600,000 lekësh.
Njoftimi i AKU:
Kontrolle në Tregun Agro-Ushqimor, Tiranë – Bllokohen mbi 2.4 ton produkte
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), pas një denoncimi të ardhur në adresën zyrtare dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi, zhvilloi kontrolle në subjektet që tregtojnë produkte ushqimore me origjinë shtazore në Tregun Agro-Ushqimor, Tiranë.
Nga 14 subjekte të planifikuara për inspektim, në 5 prej tyre u krye kontroll i plotë, ndërsa 9 u gjetën të mbyllura.
Gjatë kontrolleve u bllokuan
197.5 kg produkte të pasigurta (djathë kaçkavall dhe fruta të thata);
2214.2 kg produkte pa etiketë ose me etiketim të parregullt (sallam dhe fruta të thata).
Të gjitha produktet e bllokuara kanë destinacion asgjesimin.
Për shkeljet e konstatuara u vendosën 7 masa administrative (gjobë), në vlerë totale 1,600,000 lekë, konkretisht:
800,000 lekë për tregtim ushqimi të pasigurt;
500,000 lekë për mungesë gjurmueshmërie;
300,000 lekë për mungesë etiketimi.
AKU do të vijojë kontrollet në terren për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit.
