Vëllimi tregtar i Kinës me anëtarët e tjerë të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (OBSH) arriti një nivel rekord në shtatë muajt e parë të këtij viti, treguan të dhënat nga Administrata e Përgjithshme e Doganave (GAC) të mërkurën. Nga janari deri në korrik, importet dhe eksportet totale të Kinës me anëtarët e tjerë të OBSH-së arritën në 2.11 trilionë juanë (rreth 295.58 miliardë dollarë amerikanë), duke shënuar një rritje prej 3% në bazë vjetore, shkruan “Xinhua”.
Foto nga VCGVlen të përmendet se tregtia e Kinës me anëtarët e tjerë të OBSH-së u rrit me 8.5% në 326.05 miliardë juanë në korrik, duke shënuar vlerën dhe shkallën më të lartë mujore të rritjes deri tani këtë vit. Tregtia bujqësore ka qenë një pikë kyçe. Eksportet e Kinës të makinerive bujqësore dhe formulave të pesticideve drejt partnerëve të OBSH-së u rritën përkatësisht me 47.8 për qind dhe 30.3 për qind, ndërsa importet e produkteve të tyre bujqësore u rritën me 6.2 për qind gjatë periudhës shtatëmujore.
Foto nga VCGOBSH ka zgjeruar dhe thelluar vazhdimisht bashkëpunimin në të gjithë sektorët që nga themelimi i saj në vitin 2001, duke e çuar tregtinë brenda rajonit në nivele rekord të njëpasnjëshme. Vetëm në vitin 2024, tregtia e Kinës me anëtarët e tjerë të OBSH-së arriti në 3.65 trilionë juanë, 36.3 herë më shumë se niveli i regjistruar kur u krijua organizata, sipas të dhënave të GAC.
Leave a Reply