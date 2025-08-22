Tregtia elektronike rurale në Kinë tregoi përparim drejt zhvillimit me cilësi të lartë në shtatë muajt e parë të vitit, me shitjet online të produkteve bujqësore që tregojnë një rritje të dukshme. Shitjet online të produkteve bujqësore në periudhën janar-korrik u rritën me 7.4 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë, He Yongqian. Ajo gjithashtu vuri në dukje se të ardhurat e disponueshme për frymë të banorëve ruralë u rritën me 6.2 për qind në gjysmën e parë të vitit, shkruan “Xinhua”.
Sa i përket konsumit rural, tregtia elektronike ka stimuluar një furnizim më të larmishëm të mallrave dhe shërbimeve, duke iu mundësuar fermerëve të kenë akses në produkte me cilësi të lartë dhe të përballueshme.
Ajo deklaroi më tej se shitjet me pakicë online ishin zgjeruar me 6.4 për qind në bazë vjetore gjatë periudhës janar-korrik.
Ministria do të intensifikojë përpjekjet për të nxitur tregtinë elektronike rurale dhe për të mbështetur konsumin rural, si dhe për të rritur të ardhurat e fermerëve.
