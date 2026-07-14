Tregtia e jashtme e Kinës ruajti një vrull të fortë rritjeje gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, duke nënvizuar qëndrueshmërinë e ekonomisë së dytë më të madhe në botë, pavarësisht pasigurive të vazhdueshme globale.
Të dhënat e publikuara të martën nga Administrata e Përgjithshme e Doganave tregojnë që prej janarit deri në qershor vlera e përgjithshme e tregtisë së mallrave të Kinës arriti në 25.47 trilionë juanë (3.75 trilionë dollarë), me një rritje 16.9 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Eksportet e Kinës vazhduan të zhvendosen drejt prodhimit në nivelit më të lartë dhe teknologjive të përparuara, duke u zgjeruar për 11 tremujorë radhazi, me produktet e teknologjisë së lartë që u shtuan 39 % në baza vjetore, duke arritur shifrën 3.26 trilionë juanë.
Produktet elektromekanike përbënin 63.5 % të totalit të eksporteve. Dërgesat jashtë vendit të robotëve industrialë vazhduan të shtohen, duke reflektuar forcën në rritje të Kinës në prodhimin e përparuar, ndërsa eksportet e pajisjeve shtëpiake përfituan nga përmirësimi i cilësisë së produkteve dhe njohja më e fortë e markës.
Importet e Kinës arritën gjithashtu një moment të ri historik, duke i kaluar për herë të parë 10 trilionët juanë në gjysmën e parë të një viti në histori.
Rritja e importeve e tejkaloi atë të eksporteve me 8.7 pikë përqindje, duke kontribuuar në një strukturë tregtare më të balancuar.
Kompanitë private vazhduan të luajnë rol kryesor në tregtinë e jashtme të Kinës, me një vlerë të përgjithshme importesh dhe eksportesh prej 14.53 trilionë juanësh, 17 % më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të një viti më parë, duke zënë 57 % të vëllimit të përgjithshëm të tregtisë të jashtme të Kinës dhe duke i bërë ato kontribueset më të mëdha në rritjen e përgjithshme tregtare.
Sipërmarrjet me investime të huaja regjistruan shtim të tregtisë për tremujorin e nëntë radhazi, ndërsa ndërmarrjet shtetërore shënuan rritje prej 16.8 %, dhe të tre llojet kryesore të faktorëve të tregut ruajtën hovin e qëndrueshëm.
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