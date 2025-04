Tregjet aziatike të aksioneve vazhduan rritjen e tyre dhe u rikuperuan pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump shpalli të mërkurën pezullimin 90-ditor për ‘tarifat reciproke’ në dhjetëra vende, përveç Kinës, ku manjati ka rritur normën me efekt të menjëhershëm nga 104% në 125%.

Tajvani fitoi 9.2% në hapje, Tokio 3.8%, Hong Kongu 2.69%. Bursa e Tokios zgjeroi fitimet përpara pushimit të mesditës, duke u rritur më shumë se 8% në 34,375, më shumë se 2,600 pikë. Pauza 90-ditore e tarifave reciproke të administratës Trump shkaktoi një plan riblerjeje pasi indeksi standard Nikkei ra në nivelin më të ulët 18-vjeçar në fillim të kësaj jave. Në SHBA, Wall Street bëri fitime historike të mërkurën pas ditëve të trazirave ekonomike, shkruan A2 CNN.

Ndërkohë tarifat hakmarrëse prej 84 për qind të Kinës ndaj Shteteve të Bashkuara kanë hyrë sot në fuqi në mes të përshkallëzimit të një lufte tregtare dypalëshe.

Kina ka vendosur tarifa hakmarrëse prej 84% për të gjitha importet amerikane, duke thelluar luftën tregtare midis Pekinit dhe Uashingtonit.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Mao Ning, ka përdorur rrjetet sociale për të deklaruar se qeveria e saj “nuk ka frikë nga provokimet”.

Ajo postoi një video të ish-liderit të Partisë Komuniste Kineze, Mao Ce Dun, gjatë Luftës së Koresë, duke u thënë Shteteve të Bashkuara se “pavarësisht se sa do të zgjasë kjo luftë, ne nuk do të dorëzohemi kurrë”. Mbi video ajo shkroi “Ne jemi kinezë, nuk do të tërhiqemi”.

Kjo vjen pasi Trump kishte vendosur më parë një tarifë 104% për mallrat kineze, por më vonë e rriti këtë në 125%, duke përmendur një “mungesë respekti” nga Kina.

Megjithatë, Trump ka ndaluar tarifat më të larta për vendet e tjera, duke vendosur një tarifë prej 10%.