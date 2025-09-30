Të ardhurat nga biletat e kinemave në Kinë në vitin 2025 parashikohet të arrijnë një moment të rëndësishëm gjatë pushimeve të Ditës Kombëtare që fillojnë nga 1 tetori, kur pritet që vlera e përgjithshme deri në atë kohë ta tejkalojë nivelin e mbarë vitit 2024 prej 42.5 miliardë juanësh (rreth 5.98 miliardë dollarë), me shfaqjen e një sërë filmash gjatë festës.
Të martën, tregu i filmave e filloi sezonin e festave me një vëllim të përgjithshëm të ardhurash prej afërsisht 42 miliardë juanësh, vetëm 500 milionë juanë më pak se shifra në gjithë vitin e kaluar. Me dy filma të rinj që nisën të shfaqen të martën – epika e luftës e regjisorit Chen Kaige “Vullnetarët: Paqe më në fund” dhe komedia “Vozit që të fitosh”, të ardhurat pritet ta tejkalojnë totalin e vitit 2024 pothuajse tre muaj para fundit të vitit.
Faktori kryesor që kontribuoi në rritjen e sivjetshme është filmi i animuar “Ne Zha 2”, i cili u takua me publikun gjatë festës të Vitit të Ri Kinez dhe deri tani ka fituar më shumë se 15.4 miliardë juanë brenda vendit, duke përbërë mbi një të tretën e të ardhurave të mbarë vitit
Kontribues të tjerë të mëdhenj përfshijnë filmin “Detective Chinatown 1900” me 3.6 miliardë juanë, së bashku me filmin me të ardhura më të larta gjatë sezonit veror “Dead to Rights” (“Prova të pakundërshtueshme”) me 3 miliardë juanë, dhe “Askush” me 1.6 miliardë juanë, që u bë filmi i animuar kinez 2D më i shitur.
Me totalin vjetor që pritet të tejkalojë shifrën e vjetshme brenda pak ditësh, fokusi po përqendrohet nëse mund ta kapërcejë shifrën simbolike prej 50 miliardë juanësh, duke e konsoliduar më tej pozicionin e vet si një ndër tregjet kinematografike më dinamike në botë
