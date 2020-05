Astrologjia është një gjuhë e huaj.

Po e kuptove këtë gjuhë të huaj, atëherë, qielli flet me ty.

Në fund të fundit, gjithçka është e shkruar ne yje.

Sinjalet që na vijnë, së fundmi i ka zbërthyer në Top Channel, astrologia Krisanthi Kallojeri, qe punon dhe jeton në Athinë.

“Në tre vitet e ardhshme bota do të njohë zhvillime të vështira, me natyrë ekonomike. Tregjet financiare do njohin vështirësi dhe këto do të ndihen edhe në vende të vogla si Shqipëria. Po kështu do ketë zhvillime politike të fuqishme. Dy eklipset, njëri në 5 qershor dhe tjetri në 21 qershor gjithashtu do sjellin vështirësi. Pas vitit 2023 bota do stabilizohet e do vijnë kohë te begata. Nuk do të ketë ndryshim të rendit botëror. Do vazhdojmë me sistemin kapitalist”, shprehet ajo.

Këshillat janë: Bëni hapa të vegjël, dhe të sigurt përpara. Vlerësoni ato për të cilat keni luftuar shumë, mbajini fort. Qëndroni më këmbë në tokë, që trazirat mos t’ju gjejnë në ajër.

/a.r