Tre variantet e votimit/ Celibashi : Vota i shkon partisë/koalicionit edhe nëse votoni vetëm kandidatin

Në emisionin ‘’Kjo Javë” në News24, kreu i KQZ Ilirjan Celibashi u shpreh se janë marrë të gjitha masat e duhura me qëllim që gjithçka të jetë gati për ditën e nesërme dhe votimi të nisë në orën 07:00.

“Është gjithçka gati, nga pikëpamja përgatitore këto zgjedhje janë përgatitur në përputhje me të gjitha parashikimet e Kodit Zgjedhor, dhe në përputhje me standardet më të mira për zgjedhje të lira të drejta dhe të ndershme. Duke siguruar integritetin e procesit, fshehtësinë e votës dhe një rezultat i cili vjen si rrjedhojë e këtij procesi ligjor.” u shpreh Celibashi, ndërsa theksoi se deri më tani nuk është evidentuar problematikë në shpërndarjen e bazës materiale në të gjitha KZAZ-të e vendit.

‘’Edhe nëse do ketë probleme të tilla të karakterit teknik, KQZ ka marrë të gjitha masat që të reagojë menjëherë e të mos ketë asnjë lloj vonese në fillimin e procesit të votimit. Edhe anëtarët e komisioneve në qendrat e votimit, kanë të gjithë ndërgjegjësimin të kuptojnë rëndësinë e detyrës që ata kanë dhe të kuptojnë përgjegjësinë që kanë në rast të mos kryerjes së saj në përputhje me parashikimet e Kodit.” tha kreu i KQZ, ndërsa foli edhe për ndikimin e pandemisë në përgatitjet e procesit zgjedhore.

“Do të ishin më shumë vëzhgues nga OSBE/ODIHR që janë ata vëzhguesit dhe vlerësuesit kryesorë të zgjedhjeve. Pandemia e ka bërë të vetën, nuk kemi numrin që do të kishim nëse nuk do ishte situata e pandemisë.Gjithë përfaqësitë ndërkombëtare janë angazhuar me të gjitha kapacitetet në vëzhgimin e zgjedhjeve. Ka vëzhgim edhe nga organizatat vendase. Këto zgjedhje janë të mirëvëzhguara edhe pse jemi në pandemi”, tha ai.