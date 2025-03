Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me gjetjen e trupave të pajetë të tre ushtarëve amerikanë në Lituani, duke theksuar se ky është një lajm tragjik.

Ai theksoi se humbja e jetëve të këtyre ushtarëve amerikanë është një kujtesë e rrezikut me të cilin përballen ata që shërbejnë në mbrojtjen e vendit.

Rama shtoi se si gjithmonë Shqipëria qëndron krah Shteteve të Bashkuara dhe Komandatit të tyre të Përgjithshëm.

Tragic news from Lithuania. The loss of U.S. soldiers during the recent military exercise is a painful reminder of the risks borne by those who serve. Our thoughts and prayers are with their families. As always, Albania stands with the United States and its Commander-in-Chief…

