Astrologët deklarojnë se shenjat e horoskopit që vijojnë si më poshtë janë ekspertë në puthje.

Peshqit- Shenja që puth më mirë

Pasionantë dhe intensivë, peshqit janë të mrekullueshëm kur vjen puna te puthjet dhe padyshim e njohin mirë stilin francez të puthjes. Këta njerëz vdesin për puthje dhe impenjohen shumë te secila prej tyre.

Akrepi- Ekspertët e puthjeve

Akrepët dinë shumë mirë si të veprojnë për ta bërë një puthje të paharrueshme dhe magjike. Karakteri i tyre spontan i shton puthjes akoma më shumë emocion. Kjo shenjë nuk është e turpshme kur vjen puna tek shprehja e ndjenjave me shumë puthje.

Demi- Puthin me dashuri

Kur ata pëlqejnë dikë, nuk kanë frikë t’i bejnë ndjenjat e qarta dhe nuk do ta mbajnë veten nga dhënia e puthjeve. Me një nga puthjet e nxehta të Demit, do dëshirosh që momenti të mos mbarojë kurrë, duke e rikujtuar momentin e puthjes edhe pas shumë javësh.