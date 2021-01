Të gjithë e dimë se shenjat e horoskopit mund të jenë aleatë të shkëlqyer në kërkimin të vetënjohjes. Ne mund të kuptojmë më mirë personalitetin tonë, sjelljet, mendimet dhe ambiciet ndërsa mësojmë më shumë rreth yjeve. Por, s’duhet lënë pa cekur as fusha e ndjenjave. Më poshtë do ju njohim me 3 shenjat që e kanë vështirë të bien në dashuri.

Binjakët

Binjakët tentojnë të dashurohen shumë lehtë, duke braktisur trupin dhe shpirtin, shpesh pa e ditur nëse ndjenja është e ndërsjellë, kështu që shpesh ata përfundojnë duke dëmtuar seriozisht veten e tyre. Ata shpërndajnë dashurinë dhe dashurinë e tyre në botë dhe përfundojnë duke harruar të kursejnë pak për veten e tyre. Në mënyrë që të mos vuajnë më shumë, vetëm festojnë të gjitha gëzimet e një jete të lumtur dhe të shëndetshme të dashurisë.

Virgjëresha

Të lindurit në këtë shenjë analizojnë shumë marrëdhëniet e tyre, ata nuk mund të hapen nëse nuk janë të sigurt se personi tjetër është i besueshëm dhe i disponueshëm, gjë që mund të ndërpresë procesin e disponueshmërisë për të njohur njëri-tjetrin. Perfeksionizmi i tyre shpesh shpërndan mundësi të jashtëzakonshme për lidhje dhe mund të jetë arsyeja që ata shpesh ndjehen të vetëm.

Ujori

Atyre nuk u pëlqen të ekspozojnë veten. Ata kanë frikë nga cenueshmëria dhe janë të mërzitur nga mundësia që një person tjetër t’i njohë ato thellësisht, anën pozitive dhe anën negative, cilësitë dhe defektet, ëndrrat dhe pendimet. Për më tepër, ata përpiqen të privojnë veten nga dhimbja sa më shumë që të jetë e mundur. Të lindurit e kësaj shenje preferojnë ta kalojnë kohën e tyre duke shijuar jetën sesa të shkojnë pas një lidhjeje.