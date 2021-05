Cilat janë shenjat që kanë një “zemër të madhe” dhe mund të falin një pabesi?

Njerëzit që i përkasin tri shenjave të zodiakut, Demi, Bricjapi dhe Peshqit, janë të prirur të falin kur partnerët i tradhtojnë. Astrologët analizojnë këta njerëz dhe thonë se ata, për arsyet e tyre, nuk veprojnë në mënyrë impulsive, pavarësisht nëse janë të zemëruar apo të lënduar.

Në vend të këtyre reagimeve, ata janë të prirur ti japin partnerit të tyre një shans të dytë.

Demi është një shenjë e qëndrueshme e tokës, që do të thotë se mund të hyjë në një marrëdhënie shumë ngadalë dhe është 8 prirur ta lërë atë gjithnjë e më vonë. Kur dashuron, dashuron me gjithë zemër. Pra, ai ka tendencë të jetë i dhënë pas partneres së tij, edhe shumë kohë pasi marrëdhënia të përfundojë. Demi e merr çdo “tradhti” shumë personale dhe ndihet thellësisht i zhgënjyer. Megjithatë fal. Por, me siguri jeta e partnerit të tyre nuk do të jetë aq e lehtë në të ardhmen e afërt. Një ndër arsyet është se Demit, nuk i pëlqen të nxitohet për të marrë vendime. Nëse ai dëshiron t’i japë fund një lidhjeje ai do ta bëjë këtë në kohën që mendon se është e duhura. Prandaj, mund të konkludojmë se kjo shenjë e ngadaltë dhe e qëndrueshme nuk do t’i rezistonte një ndryshimi kaq të madh sa një ndarje përfundimtare. Por a ia vlen ta tradhtosh dhe të vijosh me të, duke vuajtur pasigurinë ekstreme si pasojë që paguan?

Bricjapët janë njerëz shumë të përqendruar dhe praktikë. Ata zgjedhin të qëndrojnë në një lidhje sepse nuk kanë zgjidhje tjetër për momentin. Kanë talent të kuptojnë situatat në mënyrë racionale dhe të shohin me një sy praktik, të këqijat e prishjes së një marrëdhënieje.

Gjithashtu, ata mund të qëndrojnë me një person që i ka tradhtuar, por duke mbajtur distancë emocionale.

Sidoqoftë, Bricjapët e urrejnë dështimin e të gjitha llojeve dhe mund ta shohin tradhtinë si një dështim nga ana e tyre.

Është e vështirë për këtë shenjë të zodiakut të pranojë fundin dhe, ai do të preferonte të rregullonte atë që u prish në marrëdhënien e tij, sesa të pranonte që ajo ka mbaruar.

Peshqit është një tjetër shenjë që e ka shumë të vështirë të largohet nga njerëzit që do, pa marrë parasysh sa herë lëndohet.

Ata shpesh humbasin në një det ndjenjash duke mos u çfokusuar dot nga njeriu i zemrës.

Kjo shenjë, për shkak të ndjeshmërisë që ka, shumë herë nuk mund të ndajë atë që ndjen, për shkak të kakofonisë që nis te njerëzit përreth.

Nëse partneri i tyre shfaq ndjesë të thellë dhe premton se “nuk do ta bëjë më përsëri”, Peshqit ka më shumë të ngjarë ta besojnë atë.

Peshqit madje do të bëjnë më të mirën kur janë në një lidhje. Ata nuk e duan vetminë ndaj do të preferonin më mirë të ishin me dikë që bëri një gabim të çastit, sesa të zhyteshin në një vetmi që nuk dihet si merr.