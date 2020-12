Personat që u përkasin shenjave të horoskopit që vijojnë si më poshtë bëni mirë që t’i mbani shumë pranë vetes, sepse mund të japin këshilla të vlefshme.

Demi:

Miqtë Dem ju këshillojnë si duhet në lidhje me shëndetin, por mbi të gjitha do jenë të ndershëm gjithmonë me ju.

Ata nuk bëjnë dot kompromise dhe do t’jua thonë të vërtetën. Gjërat pa kuptim i tërbojnë Demat. Ndoshta, do të mërziteni me të në fillim, por do ta kuptoni se ka pasur të drejtë.

Peshorja:

Peshorja, quhet “ Mbretëresha e këshillave”. Mënyra si i balancon gjërat, e ndihmon një peshore t’i shikojë gjërat ashtu si duhet. Një peshore beson se secili meriton më të mirën në jetë.

Peshqit:

Nëse keni një problem personal, një Peshk do ju këshillonte ashtu si duhet. Eksperienca e tyre në dashuri do bëjë që t’ju këshillojë si duhet të veproni.