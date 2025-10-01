Një konflikt i dhunshëm është regjistruar paraditen e sotme në qytetin e Bilishtit, ku dy persona kanë mbetur të plagosur.
Në foto duken tre persona që kanë sulmuar me sende të forta 39-vjeçarin me iniciale G.M., duke i shkaktuar dëmtime në trup. Pas sulmit, i dëmtuari ka nxjerrë një thikë dhe ka goditur njërin prej autorëve.
Burime bëjnë me dije se Trajan Çeliku, i njohur nga policia si person problematik, së bashku me dy persona të tjerë ka dhunuar 39-vjeçarin.
Konflikti dyshohet se ka nisur për motive të dobëta dhe nuk është hera e parë që palët përfshihen në përplasje. Përplasja nisi me debate verbale, por shpejt degjeneroi në përdorimin e sendeve të forta.
Çeliku fillimisht është konfliktuar me 39-vjeçarin në mëngjes dhe më pas është rikthyer bashkë me dy persona të tjerë, duke përshkallëzuar sherrin. Në këtë moment, 39-vjeçari ka përdorur thikën duke plagosur njërin prej tyre.
Të gjithë personat e përfshirë janë dërguar për mjekim në spital dhe më pas janë shoqëruar në Komisariatin e Devollit, ku do të merren në pyetje për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes.
