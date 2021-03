Policia e Durrësit ka arrestuar dy persona, të cilët dyshohen se përgatisnin mina me telekomandë.

Në pranga kanë rënë 46-vjeçari Agron Gurakuqi dhe 35-vjeçari Bledian Gresa.

Në kudër të operacionit të koduar “Distanca”, policia thotë se ka sekuestruar 4 mina me telekomandë, ndërsa personat e arrestuar do t’i shisnin lëndët shpërthyese kundrejt shumës 3 mijë euro një copë.

Të arrestuarit janë:

Agron Gurakuqi 46 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale “Ndërtim pa leje”;

Bledian Greca 35 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale “Armëmbajtja pa leje “.

“Gjatë kontrollit fizik, shtetasit A. G., shërbimet e Policisë i kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 4 mina me telekomandë, të cilat këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, do i shisnin me çmimin 2000 deri në 3000 euro.

Po gjatë operacionit, në banesën e shtetasit B. G., shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi të vogël lënde narkotike cannabis sativa”, sqaron policia.

Nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna për evidentimin dhe kapjen edhe të personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.