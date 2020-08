Gjykata Kushtetuese pritet që të jetë e bllokuar edhe për disa muaj. Pavarësisht kërkesës dhe ultimatumeve të ndërkombëtarëve, politika ka arritur që ta çojë aty ku donte procesin.

Më 17 korrik të këtij viti Këshilli i Emërimeve në Drejtësi s’kualifikoi nga gara të gjithë kandidatët, ndërkohë që hapja e garës për vakancat në Kushtetuese pritet të zgjasë edhe për pak kohë. Gazeta ka mësuar se 3 nga kandidatët e skualifikuar kanë ankimuar në Gjykatën Administrative të Apelit vendimin e KED.

Bëhet fjalë për Shaqir Hasanaj, Ardita Buna dhe Vjosa Bodo (Mujo), të cilët mësohet se kanë paditur në datat 3 dhe 4 gusht vendimet e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili i skualifikoi nga gara për 2 vendet vakante që i takojnë Kuvendit dhe Presidencës në Gjykatën Kushtetuese.

Mësohet se relatorja që do të merret me shqyrtimin e këtyre ankimimeve në këtë gjykatë është zonja Alkelina Gazidedja.

Kështu që nisur nga këto zhvillime, por edhe për faktin se deri në shqyrtimin e padive të tre prej kandidatëve të skualifikuar, si dhe vonesave që pritet të sjellë zbardhja e vendimit nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit në Tiranë, ngritja e Kushtetueses do të ndodhë në një moment tjetër.

Edhe nëse tre kandidatët që kanë ankimuar vendimet e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi mund të fitojnë të drejtën për të rihyrë në garë, nuk krijohet kuorumi dhe për rrjedhojë pritet të rihapet gara nga dy institucionet e emërtesës që kanë tagrin që të plotësojnë vakancat.

Kështu që referuar ligjit, si Kuvendi ashtu dhe Presidenca do të duan rreth një muaj të përmbyllin listat e tyre dhe më pas t’i dërgojnë në KED, i cili do të bëjë verifikimet e nevojshme.

Mirëpo tradita ka treguar se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do rreth 3 muaj që të mbyllë procesin e verifikimit, intervistimit dhe përzgjedhjes. Pra edhe sikur Kuvendi me Presidencën të hapin garën në gusht, emrat do shkojnë në shtator.

Nga ana tjetër në fillim të dhjetorit do të ndryshojë përbërja e KED. Sipas ligjit do të hidhet shorti për të zgjedhur anëtarët e tjerë dhe kjo pritet të krijojë vonesa në vijimin e punës.

Pra me gjasë edhe këtë vit Kushtetuesja do të ketë vetëm 3 anëtarë, përfshirë Vitore Tushën që është pa mandat.

Nisur nga këto detaje ngritja e Kushtetuese pritet të kërkojë edhe pak kohë. Megjithatë, mbetet të shihet në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë më konkretisht.