Kryedemokrati Lulzim Basha është duke zhvilluar një takim në selinë blu, me drejtuesit politik të qarqeve.

Gazetari Osman Stafa raporton për “News 24” se ky takim vjen tre ditë para nisjes zyrtare të fushatës zgjedhore.

Gjithashtu bëhet me dije se në këtë mbledhje, do të caktohet dhe ndarja e zonave ku do të punojnë kandidatët për deputet të PD, në qarqet në të cilat janë caktuar.